İngiltere Başbakanı Johnson ikinci kez karantinada
İngiltere Başbakanı Başbakan Boris Johnson, ikinci kez kendisini karantinaya aldı.
Dana önce koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ikin kez kendisini karantinaya aldı.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi'nde kayıtlı, COVID-19 testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği ve bu nedenle kendisini izole etmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.
Boris Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir COVID-19 belirtisi taşımadığı bilgisi de paylaşıldı. Açıklamada, Johnson'ın kendisini karantinaya aldığı ve çalışmalarına Başbakanlık Ofisinden devam edeceği kaydedildi.
27 Mart'ta Başbakan Johnson'ın COVID-19 testi pozitif çıkmış, 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Oksijen desteği verilen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. İngiliz Başbakan, 12 Nisan'da taburcu edilmiş ve yaklaşık 2 hafta sonra da görevine dönmüştü.