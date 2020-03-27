İngiltere Başbakanı Johnson'da koronavirüs tespit edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Johnson, ülkesinin virüsle mücadelesini video konferanslar aracılığıyla yöneteceğini bildirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ,sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini ifade eden Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini söyledi.