İngiltere Başbakanı Johnson'dan aşı açıklaması

İngiltere'de COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 117 bin 166'ya yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte 10 bin 972 COVID-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin 88'e çıktı.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a ulaştı, bunlardan 537 bin 715'ine ikinci doz aşı uygulandı.

İngiltere'de 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, COVID-19 aşılama programında "önemli bir dönüm noktasına" geldiklerini belirtti.

Ülkede COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 15 milyonu aşmasıyla "olağanüstü" bir başarıya imza attıklarını kaydeden Johnson, "Aşılamada Öncelikliler Listesi"ndeki ilk 4 grupta yer alanların tamamına COVID-19 aşısının yapıldığını aktardı.