İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yerel seçimlerde yaşanan kayıpların ardından derinleşen siyasi baskılar sonrası Başbakanlık görevinden ayrıldığını duyurdu.

Downing Street'e görevini bıraktığını açıklayan Starmer'ın istifası, son dönemde İşçi Partisi içinde artan eleştirilerin hemen ardından geldi.

Parti içinde rahatsızlıklar artmıştı

Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle tartışmalara konu olan Peter Mandelson'un Washington Büyükelçisi olarak görevlendirilmesi, seçim döneminde verilen bazı sözlerin hayata geçirilememesi ve kabinede peş peşe yaşanan istifalar, parti içinde rahatsızlığı artırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İşçi Partisi'nde Starmer'ın görevi bırakması yönündeki çağrılar giderek güç kazanırken, Başbakan da görevinden ayrıldığını kamuoyuna resmen duyurdu.