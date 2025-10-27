İngiltere Başbakanı Starmer bugün Türkiye'ye geliyor
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya geliyor. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında savunma iş birliği ve Eurofighter uçaklarının tedariki bulunuyor.
İletişim Başkanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın 27 Ekim 2025’te Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki stratejik ortaklık, savunma sanayi iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.
Duran, açıklamasında, “Yakın müttefiklik temeline dayanan stratejik boyuttaki Türkiye–Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.
Gündemde savunma ve bölgesel konular var
Daha önce yapılan açıklamalara göre, görüşmede Rusya–Ukrayna savaşı, Gazze’nin yeniden imarı ve savunma sanayi iş birlikleri masaya yatırılacak.
Toplantının en kritik başlıklarından birini ise Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı tedariki konusundaki girişimleri oluşturacak.