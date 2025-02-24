İngiltere Başbakanı Starmer: 'Rusya'ya ekonomik baskı artırın'

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen "Ukrayna'yı Destekleyin" başlıklı oturumda konuştu.

Oturumda konuşma yapan Başbakan Starmer, Putin'i Ukrayna görüşmelerinde taviz vermeye zorlayacağını kaydetti.

Kapsamlı yaptırım sözü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılında dünya liderleri Kiev'de bir araya geldi. Yapılan oturuma video konferans yöntemiyle katılan İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Rusya'ya ekonomik baskı uygulamak ve Vladimir Putin'i "sadece konuşmaya değil, taviz vermeye de" ikna etmek için kapsamlı yaptırım sözü verdi.

Başbakan, Ukrayna'nın müttefiklerinin bir araya geldiği bir toplantıda, yeni bir yaptırım paketinin Rusya'nın gölge filosu olarak adlandırılan ve Moskova'ya askeri bileşenler gönderen Çin ve diğer ülkelerdeki şirketlerin peşine düşeceğini söyledi.

"Ekonomik baskıyı artırma" mesajı

Sir Keir Kiev'deki toplantıya uzaktan yaptığı konuşmada İngiltere ve müttefiklerinin "Putin'i sadece konuşmaya değil taviz vermeye de hazır olduğu bir noktaya getirmek için ekonomik baskıyı arttırmaya devam etmeleri" gerektiğini söyledi.

G7'deki mevkidaşlarını petrol fiyat sınırı, Rus petrol devlerine yaptırım uygulanması ve yaptırımların delinmesini sağlayan bankaların peşine düşülmesi konularında daha fazla risk almaya teşvik edeceğini söyledi.