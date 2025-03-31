İngiltere Başbakanı Starmer: Son 8 ayda 24 binden fazla kişi sınır dışı edildi

İnsan kaçakçılarının, kurumlara, toplumlar arası ilişkilere ve siyasete darbe vurduğunu anlatan ve göç suçlarını ortadan kaldırmak için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini vurgulayan İngiltere Başbakan Starmer, iktidara geldikleri Temmuz 2024'ten bugüne 24 binden fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini açıkladı.

"Bir önceki hükümet 700 milyon sterlin harcadı"

Düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin, terörle mücadele gibi yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Starmer, bir önceki hükümetin, düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etmek için 700 milyon sterlin harcadığını ancak toplamda 4 gönüllü dışında bu ülkeye kimsenin gitmediğini kaydetti.

İnsan ticareti yapanların tanıtım için kullandığı 18 bin sosyal medya hesabını kapattıklarını dile getiren Starmer, sadece Temmuz-Aralık 2024 döneminde 10 bin hesabın kapatıldığını bildirdi.