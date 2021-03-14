İngiltere, Çin’in 1984 Hong Kong deklarasyonunu ihlal ettiğini ilan etti

Çin’in, Hong Kong’un yönetiminin halk tarafından seçilmesini öngören deklarasyonu ihlal ederek yönetimi Çin yanlısı bir komiteye verdiğini ve bunun ülkenin son dokuz aydaki üçüncü ihlal olduğunu belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, durumu Çin’e muhalif olanları sindirmek adına bir model olduğunu ifade etti.

Raab, “Çin’in, Hong Kong’un seçim sistemine müdahale ederek katılımı kısıtlamak adına köklü değişiklikler getirme kararı Hong Kong Deklarasyonu’nun açık bir ihlaline örnek teşkil ediyor” dedi ve Çin’in sözleri ile faaliyetleri arasındaki uçurumun büyüdüğünü ekledi.

Raab, İngiltere’nin Hong Kong’un yanında olmaya devam edeceğini ve Çin’in bağlayıcı olan Hong Kong Deklarasyonu’na ait yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.