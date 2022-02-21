İngiltere, COVID-19 kısıtlamalarını kaldıracak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "COVID ile Birlikte Yaşamak" stratejsinin parçası olarak koronavirüs sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik planlarını bugün açıklayacak.

Verilen bilgiye göre Johnson, kişisel özgürlükleri etkileyen COVID-19 sınırlamalarını kaldıracak bir plan açıklayacak.

Kaynaklar, bu plan üzerinde haftalardır çalışıldığını, İngiltere'nin Avrupa'da COVID-19 olan kişilerin mağazalara girmelerine, toplu taşımayı kullanmalarına ve iş gitmelerine imkan veren ilk ülke haline geleceğini ifade ediyorlar.

Johnson'dan Rusya-Ukrayna değerlendirmesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kremlin'in Ukrayna'nın işgaline karar vermesi halinde ABD ve İngiltere'nin Rus şirketlerinin ABD Doları ve İngiliz Sterlini'ne erişimlerini kesebileceklerini söyledi.

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'şa saldırması halinde Batı'nın uygulayacağı yaptırımların önceden kamuoyuna açıklananların çok daha ötesine gidebileceğini belirterek, "Bir saldırı durumunda, biz ve Amerikalı dostlarımız Rusların İngiliz Sterlini ve ABD Doları'nda iylem yapmalarını durdurabiliriz. Bu, Rusya'yı çok sert vurur" diye konuştu.

Londra hali hazırda küresel döviz kuru ticaretinin en büyük merkezi konumunda. Döviz kuru işlemlerinin yüzde 43'ünden fazlası Londra'da gerçekleştiriliyor.