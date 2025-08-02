İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: En kısa sürede Gazze'yi ziyaret etmek istiyorum

Lammy, İngiliz "The Guardian" gazetesine verdiği röportajda, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki yıkım ve sivil kayıptan üzüntü duyduğunu ifade etti. Bakan Lammy, yardım bekleyen sivillere yönelik saldırıların insanlık dışı ve ahlaki olarak kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu eylemler için İsrail tarafının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Sahadaki durumun son derece umutsuz olduğunu ifade eden Lammy, hem Gazze'deki sivillerin hem de İsrailli esirlerin içinde bulunduğu şartların vahametine dikkati çekti. Lammy, dünyanın, bu acıyı sona erdirecek ateşkese ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

İngiliz Bakan, bölgede tırmanan insani krize karşı daha fazla uluslararası sorumluluk alınması gerektiğini belirterek, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Lammy ayrıca, içeri girebildiği en kısa sürede Gazze'yi bizzat ziyaret etmek istediğini kaydetti.

Trump'ın temsilcisi Witkoff, Gazze'yi ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 31 Temmuz'da, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası nedeniyle büyük bir insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'deki durumu görüşmek için İsrail'i ziyaret etmiş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Steve Witkoff, dün de Gazze'ye gitmiş ve ziyaretinin 5 saat sürdüğünü belirtmişti.

Witkoff, sahadaki durumu belirlediklerini, koşulları değerlendirdiklerini ve başta ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" olmak üzere kuruluşlarla görüştüklerini kaydederek, "Ziyaretin amacı, Başkan Trump'a insani durumu net bir şekilde anlatmak ve Gazze halkına gıda ve tıbbi yardım ulaştırmak için bir plan hazırlamaya yardımcı olmaktı." iddiasında bulunmuştu.