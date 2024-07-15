İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den acil ateşkes çağrısı
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Lammy, İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Lammy, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde acil ateşkese varılması çağrısı yaptı.
Lammy, sivillerin korunması, Gazze'ye sınırsız insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüme giden bir yola ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.