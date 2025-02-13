İngiltere ekonomisi 2024’ü sınırlı büyüme ile tamamladı

İngiltere ekonomisi, ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin küresel ihracat talebine etkilerine karşı hazırlık yaparken, 2024 yılının sonunda oldukça düşük bir büyüme kaydetti. İngiltere İstatistik Ofisi (ONS), Ekim ve Aralık ayları arasında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bir önceki üç aylık döneme göre %0,1 arttığını, yıllık bazda ise %0,4'lük bir artış gerçekleştiğini duyurdu. Ekonomistler, %0,1'lik bir daralma bekliyorlardı.

İngiltere ekonomisi, 2024 yılı genelinde yalnızca %0,9 oranında büyüdü. İngiltere Merkez Bankası (BOE) ise geçtiğimiz hafta, büyüme tahminini %1,5'ten %0,75'e düşürdü. Merkez bankası, son altı ayda üçüncü kez faiz oranlarını indirdi ve büyümenin daha zayıf bir görünüm sergilemesi, faiz indiriminin hızlanacağı beklentilerini artırdı.

BOE, geçen hafta yaptığı açıklamada, ekonominin 2024 yılının son ayında hafifçe daraldığını ve büyümenin beklenmedik şekilde geri dönmesinin, faiz indirimine yönelik "dikkatli ve kademeli" yaklaşımını güçlendireceğini belirtti.