İngiltere ekonomisi şubatta küçüldü
İngiltere ekonomisi, henüz koronavirüs etkilerinin görülmediği şubat ayında yüzde 0.1 daraldı.
İngiltere Şubat ayında -ekonomi henüz virüsün olumsuz tahribatına maruz kalmadan önce- sürpriz bir şekilde daraldı.
Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre ekonomi bir önceki aya göre yüzde 0.1 daraldı. Şubat ayına kadarki 3 ayda ise büyüme yüzde 0.1'de kaldı.
İnşaat sektörü yüzde 1.7 düşerken hizmet sektörü değişmedi, sanayi üretimi yüzde 0.1 artarken imalat sanayi yüzde 0.5'lik güçlü artış kaydetti.
Bugün açıklanan diğer veri, ticaret açığının ihracattaki yüzde 11'lik düşüş nedeniyle Şubat ayında 11.5 milyar sterline (14.2 milyar dolar) genişlediğini gösterdi.
Koronavirüs salgınına bağlı olarak ülkedeki şirketlerin kapanmasıyla ekonominin yüzyılın en derin daralmasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.