İngiltere ekonomisi yılın son çeyreğinde sınırlı büyüdü

İngiltere ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde sınırlı bir büyüme performansı sergiledi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, reel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ekim-aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Söz konusu oran, daha önce açıklanan öncü verilerle aynı seviyede gerçekleşti. Ekonomi yıllık bazda ise yüzde 1,0 büyüme kaydetti.

2025 yılının tamamında büyüme oranı yüzde 1,4 olarak hesaplanırken, bu rakam önceki yüzde 1,3'lük tahminin üzerinde gerçekleşti. Sektörel dağılıma bakıldığında, üretim sektörünün son çeyrekte yüzde 1,2 büyüyerek ekonomiye katkı sağladığı görüldü. Buna karşılık inşaat sektörü yüzde 2 daralırken, hizmetler sektöründe kayda değer bir değişim yaşanmadı.

İş yatırımları yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 2,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi. Cari işlemler açığı ise beklentilerin altında kalarak 18,4 milyar sterlin seviyesinde gerçekleşti. Üçüncü çeyreğe ilişkin açık verisi 10,7 milyar sterlin olarak revize edildi.

Kişi başına reel GSYH, son çeyrekte yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,6 artış kaydetti. 2025 genelinde ise kişi başına gelir yüzde 1,1 yükseldi. Öte yandan hanehalkı reel kullanılabilir gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 1,2 artarken, tasarruf oranı 0,8 puanlık yükselişle yüzde 9,9'a çıktı.