İngiltere ekonomisinin büyüme rakamları belli oldu

İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıklamada, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. Ekonomistlerin beklentisi ise GSYH'nin yüzde 0,2'lik artıştan daha zayıf bir sonuç elde edeceği yönündeydi.

OECD'nin aralık ayında İngiltere ekonomisine ilişkin yayımladığı araştırmasına göre, ülke ekonomisinde 2023'teki yüzde 0,1 büyümenin ardından 2024'te yüzde 1,1 ve 2025'te yüzde 1,2 büyüme bekleniyordu.

İngiltere ekonomisi eylül ve ekim ayında ise daralma göstermişti.