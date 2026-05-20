İngiltere enflasyonu nisan ayında beklentilerin altına geriledi

İngiltere enflasyonu nisan ayında elektrik ve gaz fiyatlarındaki tavan ücret indirimlerinin doğrudan etkisiyle yüzde 2,8 seviyesine gerileyerek piyasa beklentisi olan yüzde 3 oranının altında kaldı.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre tüketici fiyat endeksi mart ayında yüzde 3,3 seviyesinde ölçülmüştü. Tüketici fiyatlarındaki genel soğuma eğilimi gıda enflasyonundaki düşüşle desteklenirken, petrol fiyatlarındaki dönemsel artışlar endeks üzerinde yukarı yönlü sınırlı bir baskı yarattı.

Nisan ayı verilerinde enerji faturalarındaki azalış belirleyici bir rol oynadı. Düzenleyici kurumun elektrik ve doğalgaz tavan fiyatlarında 1 Nisan itibarıyla yaptığı indirimler hanehalkı tüketim sepetine yansıdı.

Su ve kanalizasyon faturaları ile araç tüketim vergilerinde daha sınırlı artışlar kaydedilirken, gıda enflasyonu nisan ayına kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 3,7'den yüzde 3 seviyesine indi. Benzin, motorin ve yüzde 0,7 oranında artan giyim fiyatları ise endeksteki genel düşüş ivmesini kısmen sınırladı.

Çekirdek enflasyon göstergeleri nisan ayında ivme kaybetti

Enerji, gıda, alkol ve tütün gibi dalgalı fiyat kalemlerini dışarıda bırakan çekirdek enflasyon mart ayındaki yüzde 3,1 seviyesinden nisan ayında yüzde 2,5 seviyesine geriledi. Ev sahibi barınma maliyetlerini içeren tüketici fiyat endeksi de eş zamanlı olarak yüzde 3,4'ten yüzde 3 seviyesine düştü.

Manşet ve çekirdek enflasyon verilerindeki bu uyumlu gerileme, tüketici tarafındaki fiyat baskısının yavaşladığına işaret etti. Ancak üretici tarafındaki maliyet artışları makroekonomik görünüm için farklı sinyaller verdi.

Üretici maliyetleri ve küresel enerji krizleri gelecekteki trendi zorluyor

Orta Doğu'da devam eden çatışmaların küresel emtia piyasalarında yarattığı dalgalanmalar endüstriyel üretim maliyetlerini yukarı yönlü zorluyor. Resmi veriler ham madde maliyetlerinin nisan ayında yıllık yüzde 7,7 oranında artarak yüzde 5,9 olan piyasa beklentilerini belirgin şekilde aştığını gösterdi.

Fabrika çıkış fiyatları da yüzde 2,8'lik piyasa konsensüsünün üzerinde kalarak yüzde 4 oranında yükseldi. Britanya Sanayi Konfederasyonu Başekonomist Yardımcısı Alpesh Paleja, Orta Doğu kaynaklı enerji maliyetlerindeki artışın gıda ve kamu hizmetleri faturalarına henüz tam olarak yansımadığını ve fiyat artışlarının yıl sonuna doğru yeniden ivme kazanabileceğini belirtti.

İngiltere enflasyonu nisan ayında tüketici tarafında genel bir yavaşlama eğilimi sergilese de üretici fiyatlarındaki sert yükselişler dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda baskı altında kalacağını gösteriyor. Küresel enerji piyasalarındaki oynaklığın devam etmesi ve artan girdi maliyetlerinin tüketiciye yansıması halinde, merkez bankasının para politikasındaki faiz indirim döngüsü risk altında kalmaya devam ediyor.