İngiltere, Erasmus+'a yeniden katılma kararı aldı

Brexit’in ardından askıya alınan İngiltere-Avrupa Birliği ilişkilerinde dikkat çekici bir adım atıldı.

İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), İngiliz öğrencilerin AB’nin öğrenci değişim programı Erasmus+’a yeniden katılmasını kararlaştırdı.

AB ile İlişkiler Bakanı Nick Thomas-Symonds, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugünkü uzlaşmalar, AB ile yeni ortaklığımızın işe yaradığını gösteriyor. Kamuoyunun önceliklerine odaklanan ve fırsatları öne çıkaran bir anlaşma sağladık” ifadelerini kullandı. Thomas-Symonds, Erasmus+ kararını “gençler için büyük bir kazanım” olarak nitelendirdi.

Katkı payı 570 milyon sterlin

Anlaşma kapsamında İngiltere’nin 2027-2028 akademik yılı için Erasmus+’a katkı payı 570 milyon sterlin (yaklaşık 759 milyon dolar) olacak. Thomas-Symonds, bu tutarın mevcut AB ticaret anlaşmalarındaki varsayılan koşullara kıyasla yüzde 30 indirim içerdiğini belirtti. Programa ilk yıl içinde İngiltere’den 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

Enerji ve ticaret başlıklarında yeni müzakereler

İngiliz Bakan, tarafların elektrik piyasalarının entegrasyonu konusunda da müzakerelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı. Gıda ve içecek ticareti ile karbon piyasalarının birbirine bağlanmasına yönelik anlaşmaların ise gelecek yıl sonuçlandırılması için takvim oluşturulduğu bildirildi.

Brexit sonrası kopuş sona eriyor

İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından Erasmus+ programından çekilmişti. Başbakan Keir Starmer, göreve gelmesinden bu yana AB ile daha yakın ilişkiler kurmayı hedeflediğini vurgulamış, Mayıs ayında savunma ve ticaret alanlarında varılan uzlaşmalarla birlikte ilişkilerde “yeni bir dönem” başladığını açıklamıştı.