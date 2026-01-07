İngiltere ile hacimde 70 milyar dolar hedefi
Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, İngiltere ile hizmet sektörüyle birlikte 30 miyar doları aşan ticaret hacminin genişletilmiş STA sayesinde 70 milyar dolara çıkabileceğini bildirdi.
Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkanı Vehbi Keleş, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini belirterek, ikili ticaret hacminin 2025’te hizmet sektörüyle birlikte 30 milyar doları aştığını ve genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasının (STA) devreye girmesinin ardından ilerleyen yıllarda bu tutarın 70 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi.
Keleş, Türkiye-İngiltere ikili ticareti ve bu yıl sonunda tamamlanması beklenen genişletilmiş STA’ya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatının 2025’te 16,7 milyar dolarla bir önceki yıla göre yüzde 9,2 arttığının bilgisini paylaştı. Keleş, Türkiye’nin İngiltere’den ithalatının da aynı dönemde yüzde 6 yükselişle 7 milyar 255 milyon dolar olduğunu ifade etti.
STA görüşmelerinin dördüncü turu yapılacak
“İngiltere bizim için sadece bir pazar değil, cari açığımızın kapanmasına doğrudan katkı sağlayan stratejik bir net döviz kaynağı” diyen Keleş, genişletilmiş STA müzakerelerinin dördüncü turunun yakın bir zaman içinde Londra’da yapılacağını kaydetti. Keleş, her iki tarafın da STA sürecinin hızla sonuçlanmasını istediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Müzakerelerin bu yıl tamamlanması ve en geç 2027’nin başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Öte yandan, STA’nın müzakere sürecinin 2026’ya sarkması bir gecikme değil, kapsamın genişliğinin bir ispatı çünkü masada sadece gümrük vergileri yok. İngiltere ekonomisinin yüzde 80’ini oluşturan hizmetler sektörü de masada. Biz Türk şirketleri olarak finans, yazılım, mimarlık, danışmanlık, sağlık turizmi gibi alanlarda İngiltere pazarında var olmak istiyoruz. Ayrıca dijital ticaret, veri akışı ve tarım kotalarının genişletilmesi gibi çok teknik konuları konuşuyoruz. En önemlisi de Türk iş insanları için vize kolaylıkları ve hizmet sağlayıcıların serbest dolaşımı masada.”