 Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, İngiltere ile hizmet sektörüyle birlikte 30 miyar doları aşan ticaret hacminin genişletilmiş STA sayesinde 70 milyar dolara çıkabileceğini bildirdi.

İngiltere ile hacimde 70 milyar dolar hedefi

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başka­nı Vehbi Keleş, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini belirterek, ikili tica­ret hacminin 2025’te hizmet sektörüyle birlikte 30 milyar doları aştığını ve genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasının (STA) devreye girmesinin ar­dından ilerleyen yıllarda bu tutarın 70 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Keleş, Türkiye-İngiltere ikili ticareti ve bu yıl sonunda tamamlan­ması beklenen genişletilmiş STA’ya ilişkin değerlendirme­sinde, Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatının 2025’te 16,7 mil­yar dolarla bir önceki yıla gö­re yüzde 9,2 arttığının bilgisi­ni paylaştı. Keleş, Türkiye’nin İngiltere’den ithalatının da ay­nı dönemde yüzde 6 yükselişle 7 milyar 255 milyon dolar ol­duğunu ifade etti.

STA görüşmelerinin dördüncü turu yapılacak

“İngiltere bizim için sadece bir pazar değil, cari açığımızın kapanmasına doğrudan katkı sağlayan stratejik bir net dö­viz kaynağı” diyen Keleş, ge­nişletilmiş STA müzakerele­rinin dördüncü turunun yakın bir zaman içinde Londra’da yapılacağını kaydetti. Keleş, her iki tarafın da STA süreci­nin hızla sonuçlanmasını is­tediğine dikkati çekerek, şöy­le devam etti: “Müzakerelerin bu yıl tamamlanması ve en geç 2027’nin başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yan­dan, STA’nın müzakere süre­cinin 2026’ya sarkması bir ge­cikme değil, kapsamın genişli­ğinin bir ispatı çünkü masada sadece gümrük vergileri yok. İngiltere ekonomisinin yüz­de 80’ini oluşturan hizmetler sektörü de masada. Biz Türk şirketleri olarak finans, yazı­lım, mimarlık, danışmanlık, sağlık turizmi gibi alanlarda İngiltere pazarında var olmak istiyoruz. Ayrıca dijital tica­ret, veri akışı ve tarım kotaları­nın genişletilmesi gibi çok tek­nik konuları konuşuyoruz. En önemlisi de Türk iş insanları için vize kolaylıkları ve hizmet sağlayıcıların serbest dolaşı­mı masada.”

