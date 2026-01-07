İngiltere ile hacimde 70 milyar dolar hedefi

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başka­nı Vehbi Keleş, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini belirterek, ikili tica­ret hacminin 2025’te hizmet sektörüyle birlikte 30 milyar doları aştığını ve genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasının (STA) devreye girmesinin ar­dından ilerleyen yıllarda bu tutarın 70 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Keleş, Türkiye-İngiltere ikili ticareti ve bu yıl sonunda tamamlan­ması beklenen genişletilmiş STA’ya ilişkin değerlendirme­sinde, Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatının 2025’te 16,7 mil­yar dolarla bir önceki yıla gö­re yüzde 9,2 arttığının bilgisi­ni paylaştı. Keleş, Türkiye’nin İngiltere’den ithalatının da ay­nı dönemde yüzde 6 yükselişle 7 milyar 255 milyon dolar ol­duğunu ifade etti.

STA görüşmelerinin dördüncü turu yapılacak

“İngiltere bizim için sadece bir pazar değil, cari açığımızın kapanmasına doğrudan katkı sağlayan stratejik bir net dö­viz kaynağı” diyen Keleş, ge­nişletilmiş STA müzakerele­rinin dördüncü turunun yakın bir zaman içinde Londra’da yapılacağını kaydetti. Keleş, her iki tarafın da STA süreci­nin hızla sonuçlanmasını is­tediğine dikkati çekerek, şöy­le devam etti: “Müzakerelerin bu yıl tamamlanması ve en geç 2027’nin başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yan­dan, STA’nın müzakere süre­cinin 2026’ya sarkması bir ge­cikme değil, kapsamın genişli­ğinin bir ispatı çünkü masada sadece gümrük vergileri yok. İngiltere ekonomisinin yüz­de 80’ini oluşturan hizmetler sektörü de masada. Biz Türk şirketleri olarak finans, yazı­lım, mimarlık, danışmanlık, sağlık turizmi gibi alanlarda İngiltere pazarında var olmak istiyoruz. Ayrıca dijital tica­ret, veri akışı ve tarım kotaları­nın genişletilmesi gibi çok tek­nik konuları konuşuyoruz. En önemlisi de Türk iş insanları için vize kolaylıkları ve hizmet sağlayıcıların serbest dolaşı­mı masada.”