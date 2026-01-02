İngiltere imalatında 15 ayın en hızlı büyümesi

İngiltere'de imalat sektörü, Aralık 2025'te son 15 ayın en hızlı büyüme performansını sergiledi ancak öncü verilerin gerisinde kaldı. S&P Global tarafından yayımlanan satın alma yöneticileri endeksine (PMI) göre, imalat PMI'ı Aralık ayında Kasım'daki 50,2 seviyesinden 50,6'ya yükseldi. Buna karşın öncü veriler endeksin 51,2'ye ulaşacağını işaret ediyordu.

Kasım ayı öncesinde endeksin 13 ay boyunca daralma bölgesinde seyrettiği hatırlatılırken, Aralık'taki toparlanmanın bir bölümünün stok artışlarından kaynaklandığı belirtildi. Anket sonuçları, ekonominin yılın sonuna doğru ivme kazanmakta zorlandığını ortaya koydu. İngiltere Merkez Bankası ise dördüncü çeyrek için sıfır büyüme öngörüsünde bulunmuştu.

Kısmi bir rahatlama sağladı

Kasım ayı sonunda bütçesini açıklayan Maliye Bakanı Rachel Reeves, 26 milyar sterlinlik vergi artışı duyurmuş, ancak bu artışların büyük kısmını ertelemiş ve işletmeleri önemli ölçüde kapsam dışında bırakmıştı. Bu yaklaşımın, 2024'te açıklanan ilk bütçeye kıyasla iş dünyası açısından kısmi bir rahatlama sağladığı değerlendiriliyor.

Yeni siparişler Aralık 2025'te sınırlı da olsa artış göstererek Eylül 2024'ten bu yana ilk kez yükseldi. İhracat ve istihdam tarafında da önceki zayıf seyrin ardından istikrar sinyalleri dikkat çekti. Ayrıca, Jaguar Land Rover'ın siber saldırının ardından üretime yeniden başlaması sektör için destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, sürece ilişkin değerlendirmesinde, “2026'nın başlangıcı, bu geçici destekler ortadan kalktığında büyümenin sürdürülebilir olup olmadığını gösterecek” ifadesini kullandı.

Faiz indirimi talebi destekleyebilir

Geçen ay yapılan faiz indiriminin talebi destekleyebileceği belirtilse de, iş dünyası iyimserliği üç ay sonra ilk kez geriledi. Yüksek maliyetler, artan vergiler, rekabet gücündeki zayıflama, jeopolitik belirsizlikler ve hükümet politikalarının olası etkileri başlıca risk unsurları olarak sıralandı.

Anket ayrıca enflasyon göstergelerinde yükselişe işaret etti. İşletmeler, fiyat artışlarını özellikle 2024 bütçesinde yer alan bordro vergisinin işçilik maliyetlerini artırmasına bağladı. Öte yandan İngiltere'nin hizmet sektörüne ilişkin nihai PMI verisinin salı günü açıklanacağı, öncü göstergelerin ise son iki ayın en yüksek seviyesine işaret ettiği bildirildi.