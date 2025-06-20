İngiltere, İran'daki büyükelçilik çalışanlarını geri çekti
İngiltere, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle İran'daki büyükelçiliğinde çalışan İngiliz personelini geçici olarak geri çektiğini duyurdu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel seyahat duyurusunda, "İngiltere, personelini İran'dan geçici olarak çekmek için ihtiyati tedbir aldı. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.
Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya platformi X'teki paylaşımında, hava sahası yeniden açıldığında İngiliz vatandaşları için Tel Aviv'den charter uçuşlar düzenleyeceklerini duyurmuştu.
Lammy, İngiliz vatandaşlarına çağrıda bulunarak, rehberlik alabilmeleri için İsrail'de olduklarını bildirmeleri gerektiğini kaydetmişti.