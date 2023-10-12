İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı
İngiltere, İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı.
İngiltere, İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, diplomatların ailelerinin "ihtiyati tedbir" olarak İsrail'den tahliye edildiğini açıkladı.
Sözcü, İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin açık kalacağını ve yardıma ihtiyacı olanlara konsolosluk hizmeti verilmeye devam edeceğini belirterek, söz konusu tahliye kararının, İngiltere'nin İsrail'e yönelik seyahat uyarısı doğrultusunda alındığını bildirdi.
"En az 2 ay ülkeyi terk edin"
Sky News'te yer alan habere göre, İsrail'deki İngiliz diplomatların ailelerine "en az 2 ay" ülkeyi terk etmeleri gerektiği söylendi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığının yayımladığı güncel seyahat uyarısında, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına "zorunlu seyahatler dışında" gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.