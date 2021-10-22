İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hastaneye kaldırıldı

95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin 'ön incelemeler' için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, Perşembe günü öğle yemeği saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çarşamba günü İngiliz Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Saray, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ederek ziyareti iptal ettiğini bildirmişti.