İngiltere Maliye Bakanı istifa etti

13 Şubat 2020

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti.

İngiltere yerel basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Javid'e görevini sürdürmesi ancak danışmanlarının işine son vermesi teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid görevinden istifa etme kararı aldı.

Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit'in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid'in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.

Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında 8 bakanı görevinden aldı.

Javid'in yerine Rishi Sunak

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Sajid Javid’in istifasının ardından yerine daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan Sunak’ın atandığı duyuruldu.

39 yaşındaki Sunak ilk kez 2015 yılında Muhafazakar Parti vekili olarak parlamentoya girmişti.

Rishi Sunak, Winchester Koleji'ni bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde Politika, Felsefe ve Ekonomi alanlarında lisans eğitimi aldı. Sunak daha sonra ABD Stanford Üniversitesi'nde MBA (işletme yüksek lisansı) yaptı. Sunak, 1960’lı yıllarda İngiltere’ye göç eden Hint asıllı bir aileden geliyor.

Kaynak: AA