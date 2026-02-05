İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası (BoE)Şubat ayı toplantısında faiz oranını beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 3,75'te tuttu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), şubat ayı para politikası toplantısında faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit bıraktı.
Kararın, Para Politikası Kurulu'nda yapılan oylamada 4'e karşı 5 oyla alındığı bildirildi.
Son üç yılın en düşük seviyesi
Alınan kararla birlikte politika faizi son üç yılın en düşük seviyesinde kalmayı sürdürdü.
Banka, para politikasında temkinli yaklaşımını korurken, ekonomik göstergeleri izlemeye devam edeceği mesajını verdi.
BoE, en son Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizinde çeyrek puan indirime gitmiş ve yıl içinde ilave faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine işaret etmişti.