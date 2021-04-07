İngiltere, Moderna aşısı uygulamalarına başladı

Ülkesinde Moderna’nın COVID—19 aşısı uygulamalarının başladığını duyuran İngiltere Başbakanı Boris Johnson Johnson yaptığı Twitter paylaşımında, "Moderna aşısı, Galler'deki Carmarthen bölgesinde bugün uygulanmaya başlıyor. Önümüzdeki haftalarda İngiltere’de uygulanması planlanan 17 milyon doz sipariş ettik," ifadelerini kullandı ve vatandaşları mümkün olan en kısa sürede aşılamaya çağırdı.

Birleşik Krallık, aralık ayında COVID-190 aşılaması başlattı ve şu ana kadar 30 milyondan fazla insan ilk dozu Pfizer / BioNTech veya Oxford Üniversitesi / AstraZeneca aşısını aldı. Moderna aşısı, ocak ayında yasal onay aldı.