İngiltere ordusunun zırhlıları askerleri hastanelik etti

İngiltere ordusunun Salisbury'de yaptığı tatbikatta Ajax tipi zırlı araçlardaki yaklaşık 30 asker kusma ve kontrolsüz titreme şikayetleri yaşadı. İngiltere Savunma Bakanlığı, “aşırı ihtiyat” gerekçesiyle soruşturma başlatırken olayın, 6,3 milyar sterlinlik Ajax programında yaşanan son aksaklık olduğu ifade edildi.

Uzun süre tedavi görecekler

Independent'ın haberine göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü, hafta sonu yapılan tatbikat sırasında “az sayıda askerin gürültü ve titreşim kaynaklı belirtiler bildirdiğini” açıkladı. Açıklamada, tatbikatın derhal durdurulduğu ve tüm askerlere sağlık taraması yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 30 personelin ilgili semptomlarla başvurduğu, büyük bölümünün göreve döndüğü, ancak “az sayıda askerin uzman tedavisi almaya devam ettiği” kaydedildi.

Ajax kullanımı iki hafta boyunca durduruldu

Sözcü, Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Pollard’ın talimatıyla tüm eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde Ajax kullanımının iki hafta boyunca durdurulduğunu belirtti.

Ajax projesi, gürültü ve titreşim nedeniyle askerlerde işitme ve sağlık sorunlarına yol açtığının belirlenmesi üzerine yıllarca ertelenmişti. Araçların 2017 yılında hizmete girmesi planlanmış, ancak yalnızca bu ay başlangıç operasyonel kapasite sağlanmıştı. Şu ana kadar planlanan 589 araçtan 160’tan fazlası üretildi.

Savunma Bakanı Pollard, 5 Kasım’da yaptığı konuşmada, “Ajax önemli zorlukları aştı ve sahada kendini kanıtladı. Dünyanın en gelişmiş orta sınıf zırhlı muharebe aracı” ifadelerini kullanmıştı.