İngiltere parlamentosu feshedildi

06 Kasım 2019

Avam Kamarası’nın Twitter hesabından yapılan duyuruda “Parlamento şu an genel seçime kadar resmen feshedildi” ifadeleri kullanıldı. Avam Kamarası, Brexit sürecinin tıkanması yüzünden geçen hafta ülkeyi 12 Aralık’ta erken seçime götürme kararı almıştı.

Siyasi gözlemciler, Avam Kamarası başkanlığına İşçi Partili bir ismin gelmesi nedeniyle Brexit’i hayata geçirme kararlığındaki Johnson’ın teamüle aykırı olarak yeni başkanın karşısına erken genel seçimde aday çıkarabileceği veya yeni parlamento açıldığında yeni bir başkan seçilmesi için baskı yapabileceği görüşünü dile getiriyor.

Böyle bir durumda, Hoyle, İngiliz tarihinde Avam Kamarası başkanlığında en kısa kalan isim olabilir.

İngiltere 2016’da yapılan referandumda AB’den ayrılma kararı almış ancak hükümetlerin AB ile varılan anlaşmaları parlamentodan geçirememesi nedeniyle Brexit önce 31 Ekim’e, son olarak da 31 Ocak’a ertelenmişti.