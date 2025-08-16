İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton 16 milyon sterlinlik yeni evlerine taşınacak!

Prens William ve eşi Kate Middleton, Adelaide Cottage'daki evlerinden Windsor Great Park'taki 8 yatak odalı Forest Lodge malikanesine taşınacak.

Çiftin taşınma kararı, Kraliçe Elizabeth'in ölümü, Kral'ın kanser teşhisi ve Kate'in kanser tedavisiyle boğuştuğu üç zorlu yılın ardından geldi. Çiftin artık son üç yılın bazı mutsuz anılarını geride bırakarak yeni bir sayfa açmayı umdukları söyleniyor.

Tarihi mülkte tadilat başladı

Aile 4 bin 800 dönümlük parkın tenha bir köşesinde yer alan, 328 yıllık, II. Derece koruma altındaki bir evde yaşayacak. Konutun bugünkü değerinin 16 milyon sterline kadar çıktığı düşünülüyor.

Kensington Sarayı sözcüsü "Wales ailesi bu yılın ilerleyen zamanlarında taşınacak" diyerek çıkan haberleri doğruladı.

İngiliz gazetesi The Sun'ın aileye yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, tarihi mülkte küçük çaplı tadilat çalışmaları başladı ve aile Noel'e kadar taşınmayı umuyor. Ayrıca evi yenileme çalışmalarına ait giderleri çiftin kendi cebinden karşıladığı belirtiliyor.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Bu uzun vadeli bir hamle. Orayı sonsuza dek yuvaları olarak görüyorlar" dedi.