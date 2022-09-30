İngiltere: Putin'in uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlediği referandumlara tepki gösteren İngiltere Başbakanı Liz Truss, bu bölgeleri Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Truss, "İngiltere, bu insanların egemen iradesini asla görmezden gelmeyecek ve Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Ukrayna topraklarından başka bir şey olarak asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kaba kuvvetle uluslararası sınırları değiştirmesine izin verilemez." diyen Truss, "Bu yasa dışı savaşı kaybetmesini sağlayacağız." ifadesini kullandı.