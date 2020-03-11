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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Dorries'te virüs tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Dorries'te virüs tespit edildi
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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı. Dorries, evinde kendisiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki annesinin  sağlığıyla ilgili kaygıları olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Twitter hesabından yaptığı  açıklamada Dorries'in kendisini evinde karantinaya alarak "doğru olanı  yaptığını" belirtti.

Matt Hancock, Nadine Dorries'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını  diledi.

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