İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Dorries'te virüs tespit edildi
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, kendisini evinde karantinaya aldı. Dorries, evinde kendisiyle birlikte yaşayan 84 yaşındaki annesinin sağlığıyla ilgili kaygıları olduğunu söyledi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dorries'in kendisini evinde karantinaya alarak "doğru olanı yaptığını" belirtti.
Matt Hancock, Nadine Dorries'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dorries'in kendisini evinde karantinaya alarak "doğru olanı yaptığını" belirtti.
Matt Hancock, Nadine Dorries'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.