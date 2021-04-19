'İngiltere savaş gemilerini Karadeniz'e gönderecek'

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim artarken, İngiliz savaş gemileri mayıs ayında Karadeniz'e açılacak.

Sunday Times gazetesinde yer alan ve üst düzey deniz kuvvetleri kaynaklarına dayandırılan habere göre, İngiltere bu adımla Ukrayna ve İngiltere'nin NATO müttefikleriyle dayanışma göstermeyi amaçlıyor.

Habere göre Type 45 destroyer ve Type 23 fırkateyni Akdeniz'deki Kraliyet Donanması uçak gemisi harekat grubundan ayrılacak ve boğazlar üzerinden Karadeniz'e geçecek. Haberde, Type 45 tipi destroyerin uçaksavar füzeleri, Type 23 fırkateynin ise denizaltılara karşı savunma silahları ile taşıdığı ifade edildi.

Habere göre, RAF F-35B hayalet uçakları ve Merlin denizaltı avlama helikopterleri, savaş gemilerine Karadeniz'de destek verecek.

Moskova ve Kiev arasındaki gerilim, son dönemde sınır boyunca Rus askerlerinin konuşlandırılması ve Ukrayna'nın doğusunda ordu ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında artan çatışmalarla yükseldi.

İngiltere Savunma Bakanlığındaki yetkililere açıklama için ulaşılamadı.

Bakanlık sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin Ukrayna ile gelişmeleri ve gerginliği azaltması için Rusya'ya çağrıda bulunmaya devam ettiğini söyledi.