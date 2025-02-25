İngiltere, savunma harcamalarını artıracak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde güvenlik ve savunma harcamaları konularına ilişkin İngiltere Parlamentosunda açıklamalarda bulundu.

Starmer, ülkenin savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2,5'ine çıkaracaklarını açıkladı.

"Rusya sularımızda, hava sahamızda ve sokaklarımızda tehdit"

Başbakan Starmer, yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek bu zamanların birleşik bir İngiltere'yi ve güvenliği sağlamak için ülkesinin tüm kaynaklarını seferber etmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin, Ukrayna'daki savaşa verdiği tepkiden gurur duyması gerektiğinin altını çizen Starmer, bu tepkinin İngiliz halkının Ukraynalılara kapılarını açmasını da içerdiğini söyledi. Starmer, İngiliz halkının savaşın etkilerini artan fiyatlar yoluyla hissettiğinin de altını çizdi.

"Rusya sularımızda, hava sahamızda ve sokaklarımızda tehdit." diyen Starmer, İngiltere'nin yeni küresel dönemi "birlikte ve güçlü şekilde" karşılaması gerektiğini ifade etti.

Her yıl savunmaya daha fazla harcama yapılacak

Starmer, ülkesinin savunma harcamalarına ilişkin de açıklamalarda bulunarak "GSYH'nin yüzde 2,5'ini savunmaya harcama taahhüdümüzü yerine getireceğiz ancak bunu öne çekerek 2027'de bu seviyeye ulaşacağız." dedi.

İngiliz Başbakan, 2027'den itibaren her yıl savunmaya 13,4 milyar sterlin daha fazla harcama yapılacağını dile getidi.

Ülkesinin istihbarat servislerinin katkısına da işaret eden Starmer, bu katkı da birlikte ele alındığında 2027'den itibaren savunmaya yüzde 2,6 harcama yapacakları anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

Starmer, Batı'nın savunma harcamaları konusunda daha ileri gitmesi gerektiğinin altını çizerek ekonomik ve mali koşullara bağlı olarak savunma harcamalarının ilerleyen dönemde GSYH'nin yüzde 3'üne çıkarılması planlarını da ortaya koydu.

Harcamalar için dış yardım bütçesi kısılacak

İngiltere Başbakanı Starmer, ayrıca savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini duyurdu.

Starmer, "Parlamentoya, bunu yapmaktan mutlu olduğum bir duyuru olmadığını açıkça belirtmek isterim." diye konuştu.

Eski Başbakan duyurmuştu

Eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Nisan 2024'te yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2030'a kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,5'ine çıkaracaklarını duyurmuştu.

Sunak, bu taahhüdün gelecek 6 yıl içinde savunma harcamaları için 75 milyar sterlinlik ek finansman anlamına geldiğine işaret ederek "Ne harcayacağımıza ne zaman harcayacağımıza ve nasıl ödeyeceğimize dair net planımız var. Bu, İngiltere'yi Avrupa'nın açık ara en büyük, NATO'nun ise ikinci büyük savunma gücü haline getirecek bir plan." ifadelerini kullanmıştı.