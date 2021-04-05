İngiltere seyahat kısıtlamalarıyla ilgili takvimi açıklayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşılanan nüfusun artmasıyla birlikte İngiliz ekonomisini yeniden açmak ve uluslararası seyahatleri tekrar başlatmak için planlarını bugün açıklayacak.

Avrupa'nın büyük bir kısmı artan COVID-19 vakaları nedeniyle yeni bir tecrit uygulaması başlatırken, Johnson gelecek aylarda kısıtlamaları gevşetme konusundaki aşamalı planını açıklayacak.

Johnson'ın İngiltere'deki ikincil önemdeki perakende mağazalarının, karavanla konaklama ve kamp yapma gibi dışarıda konaklama aktivitelerinin ve kuaförlerin 12 Nisan'da yeniden faaliyete başlayacağını doğrulaması bekleniyor.

Mevcut plana göre, İngiltere için uluslararası seyahatler 17 Mayıs'a kadar yeniden başlamayacak. Financial Times'a göre, Johnson'ın bu konuda net bir zaman dilimi açıklaması beklenmiyor.

Johnson, "Aşı programımızda iyi bir ilerleme kaydetmeye ve takvimimize göre temkinli bir şekilde kısıtlamaları gevşetmeye devam ederken, hızlı ve düzenli test yapmak bu çabaların boşa gitmemesi için daha da önem teşkil ediyor" dedi.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda ise bu yılın başında uygulamaya başladıkları katı tecritten çıkmak için kendi benzer planlarını takip ediyorlar.