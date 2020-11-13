İngiltere, seyahatte karantina kurallarını değiştirecek

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere'ye gelen yolcular için 14 günlük karantina kuralında yapılan değişiklikleri "çok yakında" duyuracağını söyleyerek, uluslararası seyahatlerin tekrar başlaması için sabırsızlanan havayollarına umut verdi.

Shapps Sky News'e yaptığı açıklamada "Çok yakında bunun uluslararası tarafı hakkında daha fazla şey söyleyeceğim" dedi.

Shapps daha önce hükümetin, negatif koronavirüs testi sonucu gösterebilecekler için karantinayı kısaltmayı düşündüğünü söylemişti.