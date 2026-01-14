İngiltere, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerinin ardından İngiltere, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı. İngiltere hükümet sözcüsü, "Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini geçici olarak kapattık" dedi.
Adı açıklanmayan İngiltere hükümet sözcüsü, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini geçici olarak kapattık, büyükelçilik artık uzaktan çalışacak. Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyeleri, bu konsolosluk değişikliğini yansıtacak şekilde güncellendi" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA