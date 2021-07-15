İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı listeden' çıkarmadı

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, COVID-19 ile mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesini güncelledi. Kırmızı, sarı ve yeşil olarak gruplandırılan ülkeler, her üç haftada bir yapılan rutin güncelleme ile çarşamba akşamı Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Buna göre sarı listede bulunan Bulgaristan, Hırvatistan, Hong Kong ve Tayvan yeşil listeye alınırken, yeşil listede bulunan İspanya'nın gözde turizm beldesi Balear Adaları sarı listeye alındı.

Yeşil listede bulunan İsrail ile Portekiz'in Madeira adaları için ise sarıya geçme riski altında bulunduğu notu düşürülerek izleme listesine alındı.

Sarı listede bulunan dört ülke kırmızı listeye alındı. Bu ülkeler Küba, Endonezya, Myanmar ve Sierra Leone olarak sıralandı.

12 Mayıs tarihinden beri kırmızı listede yer alan Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılmaması sosyal medyada tepki çekti.