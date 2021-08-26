İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı
İngiltere, COVID-19 seyahat kısıtlaması uyguladığı son güncel ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkarmadı.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, üç haftada bir COVID-19 seyehat kısıtlaması uygulanan ülkeler listesini "trafik ışığı" tabir edilen sistemle güncelliyor. Son güncellemeyle sarı listede bulunan Tayland ve Karadağ kırmızı listeye girdi.
Son haftalarda yapılan haberlerde Türkiye'nin sarı listeye alınması beklenirken, Türkiye ve Pakistan kırmızı listede kaldı.
Sarı listede bulunan Kanada, Danimarka, Finlandiya, Lichtenstein, Litvanya, Portekiz'e bağlı Azor adaları ve İsviçre yeşil listeye geçti.
Yeşil listede bulunan Hırvatistan, İsrail ve Tayvan ise sarı listeye geçme ihtimali bulunan "yeşil gözlem listesine" alındı.
Sarı listede olan ülkeden İngiltere’ye gelenlerin otel karantinası uygulama şartı varken, kırmızı listede bulunan ülkelerin 10 gün otel karantinası uygulamaları gerekiyor.
Değişiklikler 30 Ağustos pazartesi günü sabaha karşı 04.00'dan itibaren yürürlüğe girecek.