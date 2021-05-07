İngiltere Türkiye'yi 'Kırmızı listeye' aldı

Birleşik Krallık, ülkeye girişlerde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelenlere 10 gün otelde karantina zorunluluğu getirecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 12 Mayıs Çarşamba günü yerel saatle 04:00 itibarıyla Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye ekleneceğini söyledi.

Karar 29 Mayıs öncesi uygulanacak

Öte yandan 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımının karşılaşacağı Manchester City - Chelsea maçı öncesi İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların final maçı için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Grant Shapps, "Federasyonumuz finalin İngiltere'de oynanması için UEFA ile görüşüyor. Finale ev sahipliği yapmaya hazırız ancak son kararı UEFA verecek. Bizim aldığımız karar taraftarların Türkiye'ye gitmemesi gerektiği anlamını taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı listede hangi ülkeler var

İngiltere'nin "yüksek riskli" olarak nitelendirdiği "kırmızı listede" Türkiye de dahil olmak üzere toplamda 43 ülke var.

Listedeki ülkeler arasında ayrıca Brezilya ve Hindistan gibi korona virüs mutasyonlarının görüldüğü ülkeler de bulunuyor. Listenin geri kalanında ise Afrika ve Güney Amerika ülkeleri yer alıyor.



