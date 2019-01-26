İngiltere ve Almanya'dan Maduro'ya 8 gün süre

26 Ocak 2019

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Venezuela'daki son seçimlerin "kusurlu" olduğunu söyleyerek, "Açıktır ki Nicolas Maduro Venezuela'nın meşru lideri değildir" dedi.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun Venezuela'yı "ileri götürecek doğru kişi" olduğunu savunan Jeremy Hunt, "8 gün içinde yeni ve adil seçim ilan edilmezse, İngiltere, Guaido'yu siyasi süreci demokrasiye doğru taşıyacak geçici devlet başkanı olarak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Maduro’nun ivedilikle bir erken seçim ilan etmemesi durumunda bu siyasi süreci başlatması için Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanımaya hazır olduklarını açıkladı.

Maas, "Nicolas Maduro ivedilikle güvenilir erken seçimin yolunu açmazsa, bu siyasi süreci başlatması için Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazırız" dedi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 gün içinde seçim ilanı yapılmazsa böyle bir siyasi süreci başlatacak Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanımaya hazırız" ifadesini kullandı.

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Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

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Kaynak: AA