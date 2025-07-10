İngiltere ve Fransa ortak nükleer araştırma, tatbikat ve testler yapacak

İngiltere ve Fransa, nükleer araştırma, tatbikat ve test alanlarında daha kapsamlı bir iş birliği yürütmeye hazırlanıyor. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da düzenlenen zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Healey, zirvenin, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrıldığı 2020 yılından bu yana bir Avrupa ülkesiyle yapılan ilk büyük zirve olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"En eski müttefikimiz olan Fransa’yla her zaman yakın bir askeri işbirliğimiz oldu. Nükleer araştırma, tatbikat ve testlerde işbirliklerinin koordinasyonuyla ilgili de çalışmalarımız olacak."

"50 bin asker hazır"

Artan küresel tehditler karşısında caydırıcılığın artırılmasının önemine değinen Healey, Avrupa’nın ihtiyaç duyması halinde 50 bin İngiliz askerinin hazır beklediğini açıkladı. Healey, iki ülkenin hem askeri hem de ekonomik güçlerini Avrupa'nın savunması için kullandığını vurguladı.

Bakanlıktan nükleer iş birliği vurgusu

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da, Fransa ve İngiltere arasındaki nükleer iş birliğinin güçlendirileceği ve uluslararası nükleer silahsızlanma mimarisinin korunması için ortak çaba gösterileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa ve İngiltere'nin hayati çıkarlarını tehdit edecek hasımlar, iki ülkenin nükleer gücüyle karşı karşıya kalabilir. Nükleer araştırma iş birliği derinleştirilirken, aynı zamanda küresel güvenlik dengesi için uluslararası silahsızlanma çabalarına da katkı sunulacak."

İki ülkenin Avrupa’daki tek nükleer güç olduğu hatırlatılarak, iş birliğinin bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.