İngiltere ve Fransa, Ukrayna ile anlaştı! Savaşı bitirecek bir plan üzerine çalışılacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz basınına verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Starmer, "Perşembe günü yaptığım görüşmeler, Başkan Trump’ın kalıcı bir barış istediği yönünde ve bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Başkan Zelenskiy de onunla aynı fikirde ve bence hiç kimse bu çatışmanın devam etmesini istemiyor" dedi.

Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan gergin görüşmeye değinerek, "Biliyorsunuz ki çok fazla gerginlik var. Kimse bunu görmek istemezdi. Ancak o günün ilerleyen saatlerinde, Başkan Trump’ı ve Başbakan Zelensky’yi aradım, çünkü bana göre odak noktası Ukrayna’da kalıcı bir barış olmalı. Bu, Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın güvenlik savunması için gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.

İngiltere, savaşı durdurmak için plan hazırlıyor

Başbakan Starmer, Zelenskiy, Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmelerin ardından, İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde birkaç ülkenin daha katılımıyla Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik bir plan üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Starmer, "Dün Başkan Zelensky’yi Başbakanlık Ofisimize davet ettik ve ondan sonra Başkan Macron ve sonra da Başkan Trump ile konuştum. Benim amacım, bunu bir köprüye oturtmak ve bizi merkezi odak noktasına geri döndürmekti. Doğru yönde bir adım attığımızı düşünüyorum. Dünkü toplantının sonucunda, Başkan Zelensky, ardından Başkan Macron ve Başkan Trump ile telefonda oldukça uzun bir zaman geçirdik. Artık İngiltere’nin, Fransa ve muhtemelen bir veya iki ülkeyle birlikte Ukrayna’daki savaşı durdurmak için bir plan üzerinde çalışacağı konusunda anlaştık. Bu planı ABD ile görüşeceğiz" dedi.

"Zelenskiy haklı olarak endişeli"

Başbakan Starmer, Ukrayna lideri Zelenskiy’nin savaşın gidişatına dair kaygılarını dile getirdiğini belirterek, "Perşembe günü kendisiyle yaptığım görüşmeler, Başkan Trump’ın kalıcı bir barış istediği yönünde ve bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Başkan Zelenskiy de onunla aynı fikirde ve bence hiç kimse bu çatışmanın devam etmesini istemiyor. Bu, bizim ulusal çıkarımıza değil. Parçalanan bir anlaşma olamaz ve Zelenskiy’nin endişelendiği şey bu, haklı olarak endişeleniyor" şeklinde konuştu.

"Zelenskiy yanlış yapmadı"

Ukrayna’nın 2022 yılında Rusya tarafından işgal edildiğini hatırlatan Starmer, Zelenskiy’nin savaşın başından beri ülkesini savunduğunu belirterek, "Ülkesi 3 yıldır savaşta olan bir adam" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenmediğini dile getiren Starmer, Trump ve Zelenskiy’ye güvendiğini söyledi. Starmer ayrıca, ABD ile İngiltere arasındaki ilişkilerin dünya genelindeki en yakın ilişkilerden biri olduğunu vurguladı.

"Savunma harcamaları yatırımının artması gerek"

Ayrıca Starmer, 3 yıldır devam eden savaşta Ukrayna'ya çok fazla para ve eğitim desteği sağladıklarını belirterek, bir kez daha Avrupa'nın savunma harcamalarına yatırımı artırması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında "istekli" olan Avrupa ülkelerinden oluşacak bir koalisyonun kurulma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çeken Starmer, Fransa ve İngiltere'nin bu konuda adım atmaya oldukça arzulu olduğunu aktardı.

Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte koalisyonun oluşturulması planı üzerine çalışacaklarını ve daha sonra bu konuyu ABD ile görüşeceklerini ifade etti.