İngiltere ve Galler'de erkek çocuklara en çok konan isim Muhammed oldu

İngiltere ve Galler'de 2023 yılında çocuklara en çok verilen isimler açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, erkek çocuk isimlerinde Muhammed, kız çocuk isimlerinde ise Olivia zirvede yer aldı.

Muhammed ismi ilk kez birinci sırada

2016'dan bu yana sürekli olarak ilk 10’da yer alan Muhammed, 2023’te İngiltere'deki erkek çocuk isimlerinde ilk kez en çok tercih edilen isim oldu. Geçen yıl 4.600’den fazla çocuğa Muhammed ismi verildi. Onu sırasıyla Noah, Oliver, George ve Leo takip etti.

Kız çocuklarında Olivia popülerliğini korudu

Kız çocuklarında ise Olivia, geçen yıl olduğu gibi en çok tercih edilen isim olarak kaydedildi. 3.289 çocuğa bu isim verilirken, Amelia ve Isla da popülerliğini korudu.

Yeni trend: Çift isimler ve ünlülerden esinlenmeler

Rapora göre, ortasında kısa çizgi bulunan çift isimler (örneğin, Mary-Lou gibi) giderek popülerleşiyor. İngiltere ve Galler'de bu yıl 19.140 çocuğa böyle isimler verildi.

Ayrıca, popüler kültür ve ünlülerden esinlenerek verilen isimlerde artış görüldü. Özellikle Rihanna, Elton John, Billie Eilish, Lana Del Rey ve Kardashian ailesinden ilham alınan isimler öne çıktı.

Kraliyet isimlerine ilgi azaldı

Kraliyet ailesi üyeleriyle özdeşleşen isimlere olan ilginin azaldığı görüldü. Özellikle George, Archie, Harry, Charlotte, Elizabeth ve Charles gibi isimlerin kullanımında düşüş yaşandı.

İngiltere’de isim tercihleri değişiyor

Uzmanlara göre, isim tercihlerindeki bu değişim, ülkedeki demografik ve kültürel çeşitliliğin artışıyla paralellik gösteriyor. Muhammed isminin birinci sıraya yerleşmesi ve çift isimlere olan ilginin artması, yeni bir isimlendirme trendinin habercisi olarak yorumlanıyor.