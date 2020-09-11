İngiltere ve Japonya serbest ticaret anlaşması imzaladı

11 Eylül 2020

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Trusss, serbest ticaret anlaşmasının tarihi bir an olduğunu belirterek, STA'nın iki ülke arasında 29 milyar sterlin seviyesinde olan ticaret hacmini yaklaşık 15 milyar sterlin daha artıracağını belirtti.

Bakan Truss, “Rekor sürede ve zorlu koşullarda müzakere ettiğimiz serbest ticaret anlaşması AB ile olan anlaşmanın çok daha ötesinde. Bu anlaşma İngiliz işletmeleri, imalat, yeme içme ve teknoloji endüstrilerimiz için yeni kazanımları teminat altına alıyor.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Endüstri Konfederasyonu Direktörü Carolyn Fairbairn ise, “İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması büyük bir ilerleme anı. Tüm sektörler anlaşmadan memnuniyet duyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Ticaret Odaları Genel Direktörü Adam Marshall da Japonya ile yapılan anlaşmanı önemli olduğunu, fakat asıl önemli olan İngiltere’nin ana ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA