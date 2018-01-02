İngiltere, yabancı çalışanlar için cazibesini yitirdi

02 Ocak 2018

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı sonrasında iş arayan yabancılar için bir numaralı ülke olma özelliğini kaybettiği bildirildi.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 20 ülkede 10 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen bir anket, birkaç yıl öncesine kadar yabancıların en fazla iş aradığı ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer alan İngiltere'nin artık ilk 6'ya bile giremediğini ortaya koydu.

BDO şirketinin anketinde, İngiltere yedinci sırada yer aldı. Listenin ilk 6 sırasında ise ABD, Almanya, İsviçre, Avustralya, Kanada ve İspanya bulunuyor.

İngiltere, 2012'de yurt dışında iş arayanların tercih ettiği ülkeler arasında ikinci sıradaydı.

BDO yöneticisi Paul Eagland, "İngiltere'deki işler şu anda da istihdam konusunda zorluk yaşıyor. AB referandumunun etkisi ve yeni ticaret anlaşmasıyla ilgili belirsizlik, işleri daha da kötü hale getirebilir" dedi.

Goldman Sachs, Brexit sonrası varlık yönetimi merkezini Dublin'e taşıyacak