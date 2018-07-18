İngiltere yeni savaş uçağını tanıttı

18 Temmuz 2018

İngiltere yeni savaş uçağı Tempest'i görücüye çıkardı.

Almanya ve Fransa'nın da bir yıl önce bir ortak savaş uçağını projesine başlamış olması, Avrupa'daki savunma işbirliği konusunda soru işareti yaratıyor.

Fuarda konuşan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, proje için 2025 yılına kadar 2 milyar sterlin (2.7 milyar dolar) tahsis edildiğini ve daha fazla finansman için uluslararası ortaklar arayacaklarını söyledi.

Yeni uçak, halen kullanılan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçaklarının yerini alacak ve İngiltere'nin en büyük savunma sanayi şirketi olan BAE Systems Plc tarafından imal edilecek.

Üretime İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce Holdigns Plc ile İtalyan savunma şirketi Leonardo ve Avrupalı füze üreticisi MBDA da katılacak.

Fuara katılan yabancı askeri liderler ve sektör yöneticilerine ilk kez tanıtılan yeni jet uçağı pilot komutasında uçacağı gibi, insansız hava aracı olarak da kullanılabilecek.

Almanya ve Fransa, Eurofighter konsorsiyumunun parçası olan Fransız Airbus ve Rafale uçaklarının imalatçısı Dassault Aviation şirketlerinin katıldığı program içinde yeni bir jet savaş uçağı geliştiriyorlar.

Havacılık sektörü yetkilileri, iki programın ileride birleştirilmesinin mümkün olduğunu ancak bunun, İngiltere'nin dokuz ay sonra Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması konusunda taraflar arasındaki tüm pürüzlerin giderilmesinden sonra gerçekleşebileceğini söylediler.

Airbus savunma birimi başkanı Dirk Hoke, tek tip savaş uçağı programında birleşmeye gidilemezse bunun Avrupa savunma pazarında daha fazla parçalanma getireceğini söyledi.

Leonardo CEO'su Alessandro Profumo da Avrupa'nın tek bir program üzerinde birleşeceğini umduğunu ifade etti.

Profumo, "Buna hükümetler karar verecek ancak Avrupa giderek birleşemeye doğru ilerliyor" dedi.

İngiliz hava kuvvetleri komutanlarından Simon Rochelle olası ortaklar olarak İsveç ve Japonya dahil başka ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

İngiltere'de 2040 yılında hizmetten çekilecek Typhoon uçaklarının yerini alacak olan Tempest jetleri 2035'te hizmete hazır olacak.

Kaynak: Reuters