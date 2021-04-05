İngiltere yeni test programını duyurdu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde ekonominin yeniden açılması ile salgını kontrol altına tutabilmek adına İngiltere’de yaşayan herkesin haftada 2 defa COVID-19 testi yaptırabileceğini açıkladı.

Günün ilerleyen saatlerinde ülkesinin seyahat kısıtlamaları takvimini açıklayacak olan Johnson, yeni toplu test programının bulaş zincirini kıracağını ve semptomlar ortaya çıkmadan teşhis konulabileceğini belirtti.

Avrupa ülkeleri artan vaka sayıları karşısında yeni karantinalar açıklarken, Johnson gelecek aylarda kısıtlamaları gevşetmek ve salgından en şiddetli etkilenen ülkeler arasında olan İngiltere ekonomisini desteklemeyi hedefliyor.

Johnson konu ile ilgili olarak, “Aşılama programımızda verimli aşamalar kaydetmeye devam ederken, kısıtlamaları dikkatli bir şekilde gevşetmek için bir harita oluşturuyoruz. Düzenli ve sıklıkla test yapılması bu çabaların boşa gitmemesi için son derece önemli” açıklamasını yaptı.

İngiltere Başbakanlığına bağlı alt Sağlık Bakanı Edgar Argar, testlerin hane ve işletmelere gönderileceğini ya da eczaneler ve test merkezlerinden temin edilebileceğini duyurdu,

Uygulanan testlerin sıklaştırılmasının üst üste 4 aydır kısıtlamalar yaşan ülkede sağlık yetkililerinin salgınla daha verimli mücadele etmesi planlanıyor.