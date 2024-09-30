İngiltere'de 142 yıllık dönemin sonu! Bugün son santral de kapanıyor

İngiltere'de Uniper tarafından işletilen ve 57 yıldır elektrik üretilen son kömür saltrali de bugün kapatılıyor. Böylece İngiltere 142 yıllık kömür santrali dönemini bitirirken, elektrik sektöründe kömürü devreden çıkaran ilk G7 ülkesi olacak.

Santralin çalışanları ise santralin devreden çıkarılması sürecinde görev alacak, şirket santraldeki diğer çalışanlarını başka santrallerde ya da enerji sektörünün farklı alanlarında istihdam edecek.

2015'te duyurmuştu

İngiltere 2015'te, 2025'te kömürden elektrik üretimini sonlandıracağını duyurmuştu. Doğal gazdan elektrik üretimini sürdüren İngiltere, 2030 itibarıyla tamamen karbonsuz bir elektrik üretim sistemi hedefliyor.

OECD ülkelerinin 3'te biri kömürsüz

Ember analizine göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) kömürün elektrik üretimindeki payı 2007'de yüzde 36 ile zirveyi gördükten sonra geçen yıl yüzde 17'ye kadar düştü.

Halihazırda OECD ülkelerinin üçte birinin elektrik üretimlerinde kömür yer almıyor. Bu ülkeler arasında kömürü hiç kullanmamış Kosta Rika, Estonya ve Litvanya'nın yanı sıra, kömür santrallerini kapatan İsviçre, Lüksemburg, Letonya, Belçika, İsveç, Avusturya, Portekiz, Norveç ve Slovakya da bulunuyor.