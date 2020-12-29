"İngiltere'de 3. dalgaya karşı haftada en az 2 milyon aşı yapılmalı"

İngiltere'de Londra Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) tarafından gerçekleştirilen araştırma İngiltere'de koronavirüs salgınında 3.dalganın önüne geçmek için haftada en az iki milyon aşı yapmak gerektiğini gösterdi.

Araştırmada "YBÜ (yoğun bakım) yükünü birinci dalga seviyelerine gerileten tek senaryo İngiltere genelinde dördüncü seviye kısıtlamalara ek olarak ocak ayında okulların kapalı tutulduğu ve haftada iki milyon kişinin aşılandığı senaryodur." ifadesi yer aldı.

Araştırmada "Yeterli aşılama yapılmazsa vaka sayıları, hastane yatışları, yoğun bakım yatışları ve ölümler 2021 yılında 2020'nin de üzerinde olabilir." denildi.

Araştırmanın sorulması üzerine bir İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada "önümüzdeki hafta ve aylarda gelecek milyonlarca doz ile birlikte aşılama artırılacak ve program genişletilmeye devam edilecek." dedi.

İngiltere hükümeti farklı geliştiricilerle yaptığı anlaşmalar ile 357 milyon doz aşıyı sipariş ettiğini duyurmuştu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada geçen perşembe günü 600,000 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı yapıldığı açıklandı.

Bu ayın başında İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını uygulayan ilk ülke olmuştu.