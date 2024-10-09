İngiltere'de 3 milyonu çocuk, 9 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya

Trussell Vakfı'nın "Açlık ve Yoksulluğun Maliyeti" başlıklı raporunda geliri ülkedeki açlık sınırının yüzde 25 daha altında kalanların son 5 yılda 1 milyon kişi arttığı belirtildi.

Ülkede 9,3 milyon kişinin açlık tehdidi altında olduğu, bunu yetişkinlerde her 7 kişiden 1'ine, çocuklarda ise her 5 çocuktan 1'ine denk geldiği ifade edildi.

20 yıl önce yaklaşık 6,7 milyon kişi açlık tehdidi ile karşı karşıyayken, 2025'te sayının 425 bin kişi daha artacağı paylaşıldı.

Çocuklar risk altında

Hemen harekete geçilmezse açlık yaşayacak çocuk sayısında oranın gelecek yıl yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkacağı uyarısı yapılan raporda, 2024'te engellilerde bu oranın yüzde 53, tek bir ebeveyni bulunan ailelerde yüzde 32 olduğu belirtildi.

En riskli yaş grubunun yüzde 24 ile 0-4 yaş arası çocuklar olduğu vurgulanan raporda, siyahi ailelerde açlık oranının yüzde 28, beyaz ailelerde ise yüzde 11 olduğuna işaret edildi.