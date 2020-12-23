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İngiltere'de 30 dakikada sonuç veren COVID-19 test kiti onaylandı

İngiltere, kendi kendine uygulanabilen COVID-19 test kitinin kullanımını onayladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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İngiltere, asemptomatik koronavirüs vakalarını tespit etmeye yönelik olarak Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kendi kendine uygulanabilen COVID-19 test ve takip kitinin istisnai kullanımına onay verdi.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) kitin 30 dakikada sonuç verebilen antijen LFT yöntemini kullandığını açıkladı.

İngiltere, ülkede tespit edilen fazlasıyla bulaşıcı olan yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için daha katı tecrit önlemleri uygulamaya başlamıştı.

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